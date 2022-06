Italië tegen Argentinië op Wembley: vijf dingen die je moet weten over Finalissima

In een tijd waarin door voetballers en clubs volop wordt geklaagd over het drukke speelschema, wordt er toch weer een nieuwe prijs geïntroduceerd. Italië en Argentinië staan vanavond om 20.45 uur na een slopend seizoen op Wembley tegenover elkaar in de Finalissima. Wat is dit voor duel en waarom wordt dat eigenlijk gespeeld? Vijf dingen die je moet weten over deze wedstrijd. Niet de eerste editie De Finalissima (Italiaans voor grote finale) is de strijd tussen de kampioen van Europa en die van Zuid-Amerika. Het is niet voor het eerst dat beide continentale kampioenen het in een officiële wedstrijd tegen elkaar opnemen. In de vorige eeuw gebeurde dat al tweemaal. De prijs heette destijds nog Artemio Franchi Cup, vernoemd naar de Italiaanse UEFA-voorzitter die in 1983 bij een auto-ongeluk om het leven kwam. In 1985 won Europees kampioen Frankrijk de eerste editie van de Artemio Franchi Cup door Uruguay met 2-0 te kloppen. Bij de tweede editie in 1993 was Copa América-winnaar Argentinië na strafschoppen te sterk voor Denemarken.

Aanvoerder Michel Platini werd in 1985 met Frankrijk de eerste winnaar van de strijd tussen de kampioenen van Europa en Zuid-Amerika. - AFP

De UEFA en zijn Zuid-Amerikaanse tegenhanger CONMEBOL besloten in 2020 de strijd tussen de continentale kampioenen nieuw leven in te blazen. De wedstrijd zal in elk geval drie keer gespeeld worden. Ook de Europees kampioenen van 2024 en 2028 gaan de degens kruisen met de beste ploeg van Zuid-Amerika. Wat is het nut van deze wedstrijd? De Finalissima is onderdeel van een samenwerking tussen de UEFA en CONMEBOL. Die behelst verder onder meer het organiseren van meer intercontinentale wedstrijden in het vrouwen- en jeugdvoetbal en uitwisseling van kennis over trainers- en scheidsrechtersopleidingen. De aanzet tot deze samenwerking werd gegeven in Zuid-Amerika, waar grote zorgen zijn over de toenemende kwaliteit van het Europese voetbal. Na 2002 werden alle WK's gewonnen door Europese landen. Zuid-Amerikaanse grootmachten als Argentinië en Brazilië zagen hun kracht de afgelopen jaren steeds verder afnemen, met als dieptepunt het WK van 2018. Alle vier de halvefinalisten kwamen op dat toernooi uit Europa.

De Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni was een warm pleitbezorger van de herintroductie van de Finalissima - EPA

De Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni drong nadrukkelijk aan op de totstandkoming van de Finalissima. Een krachtmeting met een Europees topteam is voor zijn selectie zeer welkom. Sinds de uitschakeling in de achtste finales op het WK van 2018 door Frankrijk speelde Argentinië in vier jaar tijd welgeteld eenmaal tegen een Europese tegenstander: een vriendschappelijk duel met Duitsland in 2019.

De bal, beker en winnaarsmedaille van de Finalissima - Getty Images

Meer wedstrijden tegen Europese ploegen moet de Argentijnse ploeg weerbaarder maken. Na de Finalissima speelt Argentinië daarom ook nog vriendschappelijk tegen Estland. "Niet de grootste tegenstander, maar het geeft ons wel de kans om weer eens tegen een Europese ploeg te spelen", zei Scaloni. Senesi kan debuteren Naast het gegeven dat er om een trofee wordt gespeeld, is de Finalissima vooral een belangrijke voorbereidingswedstrijd op het WK in Qatar, dat over minder dan een half jaar begint. Diverse spelers zullen zich in de kijker van de bondscoach willen spelen. Een van hen is Marcos Senesi. De verdediger van Feyenoord is voor het eerst opgeroepen en kan zijn debuut maken.

Staand: Nicolas Tagliafico, Lionel Messi, Nahuel Molina, Nehuen Perez. Knielend: Lautaro Martinez, Rodrigo De Paul en Exequiel Palacios - Getty

Pikant is dat Senesi vanwege zijn voorouders ook over een Italiaans paspoort beschikt. Ook de Italiaanse bondscoach Roberto Mancini had hem willen opnemen in zijn selectie. Senesi koos echter voor zijn geboorteland en kan na een eventueel debuut op Wembley niet meer van gedachten veranderen. Ook Ajax-verdedigers Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico behoren tot de Argentijnse selectie. Afscheid van legende De Finalissima zal voor een groot deel in het teken staan van het afscheid van Giorgio Chiellini (37). De onverzettelijke Italiaanse verdediger speelt zijn 117de en laatste interland voor 'La Squadra Azzurra'.

Giorgio Chiellini speelt zijn laatste interland in het stadion waar hij vorig jaar Europees kampioen werd - AFP