Ollongren: grootste investering in defensie sinds einde Koude Oorlog

Het geld dat het kabinet extra uittrekt voor defensie is de grootste investering sinds het einde van de Koude Oorlog. Dat heeft minister Ollongren gezegd bij de presentatie van de Defensienota. Het gaat om 5 miljard euro. Ollongren sprak van een historisch moment vanwege de hoogte van het bedrag en ook vanwege de oorlog in Oekraïne.

Ze benadrukte dat Nederland in 2024 en 2025 voldoet aan de NAVO-norm om 2 procent van het bruto binnenlands product in de strijdkrachten te investeren.

Reaper-drones bewapend

Deze week lekte een deel van de plannen al uit. Het extra geld gaat onder meer naar kruisvluchtwapens, zes extra F-35-gevechtsvliegtuigen (het totaalaantal komt daarmee op 52), uitbreiding van de Patriot-luchtverdediging en vier extra onbemande Reaper-drones. Die laatste worden bewapend.

De vuurkracht wordt ook vergroot door meer Pantserhouwitsers weer in gebruik te nemen. De Cougar-transporthelikopters worden op termijn vervangen door nieuwe helikopters, die speciale operaties op land en op zee kunnen ondersteunen.

Special operations

Verder wordt een bataljon van de Luchtmobiele Brigade omgevormd naar een 'supporteenheid voor special operations forces'. Voor deze elite-eenheden wordt ook een helikoptereenheid ingericht. De voorraden voor munitie, brandstof en uitrusting worden vergroot. "Werken met de beste spullen en veel oefenen, waarbij tekorten niet constant parten spelen", noemt Defensie dat.

Volgens Ollongren staat in de plannen centraal dat de "operationele gereedheid en de inzetbaarheid omhoog gaan, dat de gevechtskracht gericht wordt versterkt en dat de organisatie wendbaarder wordt". Verder wordt ingezet op het versterken van specialismen en op meer internationale samenwerking.

Defensie-cao

Defensie wil vaker samen met andere landen "slim inkopen". Er wordt ook geïnvesteerd in logistiek, geneeskundige troepen en "digitale slagkracht". Gisteren werd al bekend dat Defensie een akkoord met de bonden heeft bereikt over een nieuwe cao. Defensiemedewerkers gaan er ten minste 8,5 procent op vooruit.

Het grootste deel van het extra geld was al afgesproken in het regeerakkoord. In de Voorjaarsnota werd daar vorige maand nog eens 2 miljard aan toegevoegd.