Uitstel competitiestart hockeysters Amsterdam: zes speelsters in quarantaine

De hockeybond heeft de competitiewedstrijd van zondag tussen de vrouwen van Amsterdam en HGC uitgesteld. De bond heeft dat besluit genomen omdat er bij Amsterdam drie speelsters besmet zijn met het coronavirus en drie speelsters preventief in quarantaine zitten. De wedstrijd is verplaatst naar volgende week woensdag.

Zondag begint het nieuwe hockeyseizoen, nadat de bond in april alle competities beëindigde. Vooralsnog staan er bij de vrouwen vijf duels op het programma, bij de heren zijn er zes duels.

Oltmans verbaasd

In de hockeywereld wordt er gevreesd voor meer coronabesmettingen. In dagblad Trouw uitte Kampong-coach Roelant Oltmans deze week zijn verbazing over de werkwijze van de bond. De oud-bondscoach is verbaasd dat spelers door de bond niet preventief worden getest op het virus. "Als ik kijk dat er in andere sporten wel regelmatig positief wordt getest, kun je erop wachten dat het virus binnenkort ook ergens in de hockeyhoofdklasse de kop opsteekt."

Donderdag presenteerde de bond een aanvullend reglement, waar dieper wordt ingegaan op de protocollen. Over testen wordt niet gerept, wel dat wedstrijden kunnen worden verplaatst bij positieve gevallen.

Volgens KNHB-directeur Erik Gerritsen is het afnemen van collectieve testen afnemen bij alle ploegen te duur voor de hockeybond. "Ik zou het liefste alle hoofdklasseteams voor elke wedstrijd laten testen maar dan zou het geld wel van een externe partij moeten komen", stelt Gerritsen in het artikel.