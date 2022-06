Vanavond op tv: Ollongren over de Defensienota • Sociale woningbouw onder druk

Vandaag presenteert minister Kajsa Ollongren de Defensienota 2022. In het regeerakkoord hadden de coalitiepartijen al afgesproken dat er 3 miljard euro extra naar defensie zou gaan. In de Voorjaarsnota kwam daar, mede door de oorlog in Oekraïne, nog eens 2 miljard bij. Met dit extra geld wil het kabinet voldoen aan de NAVO-norm om 2 procent van het bruto binnenlands product aan de strijdkrachten te besteden.

Sociale woningbouw onder druk

Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting heeft plannen voor de bouw van 600.000 betaalbare woningen voor 2030. Huizen die ook beter over het land worden verdeeld: 30 procent meer van deze woningen in iedere gemeente. De Jonge wil gemeenten daartoe desnoods kunnen dwingen. Met name randgemeenten vinden dat ze voor een onmogelijke opgave staan en zien niks in die dwang. Ook vanuit woningbouwcorporaties is er kritiek.