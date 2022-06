Tieners aangehouden na schietincident bij school Zoetermeer

De politie heeft twee verdachten aangehouden die mogelijk betrokken waren bij een schietpartij gisteren in Zoetermeer. Een 17-jarige jongen raakte daarbij gewond. De verdachten komen uit Den Haag en zijn 17 en 18 jaar oud, meldt de politie.

Het schietincident was rond 16.30 uur, op een parkeerterrein van een school. De jongen uit Delft die gewond raakte, is zelf naar het ziekenhuis gegaan.

Getuigen vertelden dat er direct na het incident meerdere jongens wegrenden.

Meer incidenten

De schietpartij volgt op een reeks eerdere incidenten in Zoetermeer. Zo werd een jongen neergeschoten in een speeltuin, ontplofte er vuurwerk bij een huis en werd een kogelgat aangetroffen in een woning.

Het Openbaar Ministerie zei eerder dat de incidenten mogelijk het gevolg zijn van een ruzie tussen groepen jongeren. De gemeente heeft in drie wijken een samenscholingsverbod ingesteld.