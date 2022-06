Derde Europese titel op rij voor Oranje onder 17? 'Beker komt naar Nederland'

Ontspannen, maar ook vastberaden en vol vertrouwen. Zo leven Jaden Slory (17) en Mike Kleijn (17) met Oranje onder 17 toe naar de finale van het EK in Israël, vanavond om 18.00 uur tegen Frankrijk. "Wij gaan die finale over de streep trekken en de beker mee naar Nederland nemen", zegt Kleijn. Ook Slory klinkt zelfverzekerd. "Als we ons eigen spel blijven spelen, heb ik er vertrouwen in." Als Oranje wint, is Nederland voor de derde keer op rij Europees kampioen in de categorie onder 17 jaar. Slory en Kleijn, allebei jeugdspeler van Feyenoord, vervullen een belangrijke rol dit toernooi. Buitenspeler Slory was met een doelpunt en een assist van grote waarde in de halve finale tegen Servië en middenvelder Kleijn gaf in die wedstrijd een assist en benutte een strafschop in de penaltyserie.

Slory wil niet alleen belangrijk zijn binnen de lijnen, met acties, doelpunten en assists, ook daarbuiten pakt hij zijn verantwoordelijkheid. "Ik was er zelf al uit met kramp, maar tijdens de penaltyserie tegen Servië probeerde ik de andere jongens moed in te praten en vertrouwen te geven." Het typeert de goede teamsfeer in de spelersgroep, die met tripjes naar de Klaagmuur in Jeruzalem en het strand alleen nog maar sterker werd. Ook aanvoerder Kleijn ziet dat de groep steeds hechter wordt: "We zitten er lekker in. Dat is mooi om te zien." Overladen met berichtjes De spelers van Onder 17 zijn overladen met berichtjes na de halve finale. Het toernooi wordt ook in Nederland op de voet gevolgd. "Je merkt wel dat het leeft. De socials ontploffen. Da's alleen maar mooi", zegt Slory. Bekijk hier de voorbeschouwing van de finale tegen Frankrijk met Jaden Slory en Mike Kleijn:

Bij winst op Frankrijk, dat in de groepsfase met 3-1 verslagen werd, zou Nederland de titel prolongeren. In 2018 en 2019 won Oranje het toernooi ook. De jaren daarna was er geen EK vanwege corona. Drie finales op rij is een compliment voor het Nederlandse voetbal, zegt Kees van Wonderen. Hij won als bondscoach met Oranje onder 17 het EK in 2018, met in de selectie onder anderen de gebroeders Jurriën en Quinten Timber en Ryan Gravenberch. "Stel dat we winnen, dat zou dan de derde op rij zijn. Dat is geen garantie dat die jongens allemaal doorbreken, maar het geeft wel aan dat we het goed doen in Nederland", aldus oud-prof dinsdag bij zijn presentatie als nieuwe trainer van sc Heerenveen. Bagage De grootste winst van een succesvol jeugd-EK is volgens Van Wonderen dat de weerbaarheid van spelers groter wordt. "Met de kwalificatie erbij spelen ze achttien wedstrijden, naast de reguliere wedstrijden met hun club. Die ervaring is voor jongens van die leeftijd heel wezenlijk. Als je dan ook nog een finale mag spelen, geeft dat zoveel extra bagage." Die bagage willen de jonge Feyenoorders graag meenemen om een mooie carrière op te bouwen. Ze kijken daarbij ook naar de succesvolle lichting van 2019, waarvan sommigen op het allerhoogste niveau spelen. De Ajacieden Devyne Rensch, Brian Brobbey en Kenneth Taylor bijvoorbeeld.

