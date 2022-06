30.000 fans aanwezig bij wedstrijd Hongarije, dat juist zonder publiek moet spelen

Bij de Nations League-wedstrijd tussen Hongarije en Engeland, komende zaterdag in Boedapest, zullen minstens dertigduizend toeschouwers aanwezig zijn. En dat terwijl het duel achter gesloten deuren moet worden gespeeld vanwege een UEFA-straf na racistisch gedrag van Hongaarse fans.

De Hongaarse voetbalbond heeft gebruik gemaakt van artikel 73 van het UEFA-reglement, waarin staat dat kinderen onder de veertien, van scholen of voetbalacademies, altijd mogen worden uitgenodigd om voetbalwedstrijden bij te wonen, gratis en onder begeleiding van een volwassene, zo meldt de BBC.

Voor het duel met Engeland heeft de bond al dertigduizend aanvragen van kinderen ontvangen waardoor er toch nog enige sfeer zal zijn in het Puskás Aréna Park, waarin ruim 65.000 fans passen.

Racistische uitlatingen

Hongarije kreeg vorig jaar een straf van twee wedstrijden zonder publiek opgelegd door de UEFA vanwege racistische en homofobe uitlatingen van fans tijdens het EK. Zo waren tijdens het groepsduel met Frankrijk in Boedapest apengeluiden te horen en hingen er bij wedstrijden tegen Portugal en Duitsland spandoeken met homofobe uitingen.

Bovendien kreeg Hongarije van de FIFA ook nog eens een straf van twee duels zonder publiek vanwege racistische uitlatingen tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Engeland in september. Raheem Sterling en Jude Bellingham waren daarvan het slachtoffer.

Kinderen bij Ajax-AZ

Het is zeker niet de eerste keer dat een voetbalwedstrijd wordt bezocht door louter kinderen vanwege een straf. Een bekend voorbeeld in Nederland is de replay van de bekerwedstrijd tussen Ajax en AZ in januari 2012.