Ravage in Culemborg door blikseminslag in boom: 'Onze auto is doorboord'

In Culemborg is gisteravond een ravage ontstaan door bliksem die insloeg in een boom. Door de klap vlogen grote stukken hout in het rond. Ruiten van woningen sneuvelden en auto's in de omgeving raakten beschadigd.

Ook vielen er dakpannen van huizen en in de voortuin van een woning kwamen de tegels omhoog, schrijft Omroep Gelderland. Er raakte niemand gewond.

De bliksem sloeg gisteren rond 19.15 uur in. De boom waar het om ging zou ongeveer twintig meter hoog zijn geweest. Volgens een van de bewoners onweerde het nauwelijks. "Er was één blikseminslag en die raakte gelijk de boom voor ons huis. De wortelkluiten en delen van stoepen lagen vijf meter verderop. Onze auto is doorboord en total loss denk ik", zegt de vrouw.

Alles lag overhoop

"We schrokken ons echt te pletter", zegt een man. "Het kwam als een donderslag bij heldere hemel, echt bizar. Ik zat met mijn vrouw tv te kijken en het leek alsof er een vuurbal doorheen ging. Alles ging gelijk uit." Buiten was er behoorlijk wat paniek, zegt hij. "Alles lag overhoop."

Bij een blikseminslag komt veel energie en warmte vrij. Als de bliksem inslaat, koken de sappen in die boom, waardoor de boom uitzet en dus explodeert. Stukken hout kunnen tot wel honderden meters worden weggeslingerd.

Twee jaar geleden ontplofte in Rijkswijk een boom door bliksem, meldt Omroep West. Toen vlogen ook stukken hout bij mensen door de ramen heen naar binnen. De klap was zo hard dat stukken hout bleven steken in de gevel van een woning. Er raakte ook toen niemand gewond.