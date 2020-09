Ruim 46 rondjes voor werelduurrecord: 'Mentale uitdaging voor Hassan'

Sifan Hassan tijdens de persconferentie in Brussel - EPA

"Het werelduurrecord in de atletiek is heel ongewoon", zegt atletiekcommentator Léon Haan. "Natuurlijk is een uur hardlopen in de atletiek geen probleem voor veel atleten, maar wel als het op de baan is." Toch gaat Sifan Hassan het vrijdagavond proberen. Ze moet meer dan 46 rondjes op de atletiekbaan lopen om het werelduurrecord te verbeteren. De 27-jarige atlete doet tijdens de Diamond League-wedstrijd Memorial Van Damme in het Belgische Brussel een aanval op het huidige record. Net als tien andere atletes, maar met Hassan, de Keniaanse atlete Brigid Kosgei en Lonah Chemtai Salpeter uit Israël als favorieten. Het huidige werelduurrecord staat sinds 2008 op naam van Dire Tune uit Ethiopië: 18,517 kilometer.

Hassan heeft vertrouwen in de wedstrijd, ondanks het heftige afgelopen halfjaar. "Ik heb vijf maanden doorgebracht in Ethiopië, zonder mijn coach", vertelde ze donderdag op de persconferentie. "Vanwege het coronavirus heb ik een pauze genomen. Drie maanden lang waren we bang." "We konden niet eens naar buiten, het was erg moeilijk. Ik heb toen ook helemaal niet getraind. Voor een atleet als ik is long-inhoud juist belangrijk. Dus ik was voorzichtig en probeerde zo veel mogelijk thuis te blijven." Voorbereiding Dit seizoen kwam Hassan, mede dus door de uitbraak van het coronavirus, pas twee keer in actie. Tijdens de Diamond League-wedstrijden in Monaco moest ze half augustus opgeven op de 5.000 meter. "In Monaco ging het nog niet goed", aldus Hassan, die na Monaco wel weer werd herenigd met haar Amerikaanse coach Tim Rowberry. "Deze keer ben ik beter voorbereid en in betere conditie. Ik denk dat het me lukt om een betere tijd te lopen."

Brigid Kosgei (l) en Sifan Hassan op de persconferentie - EPA

Haan vindt het moeilijk in te schatten wat de kansen zijn voor Hassan. "Ze heeft het nog nooit gedaan, maar Hassan is natuurlijk wel op-en-top professioneel. Vorig jaar gaf ze na die 10.000 meter wel aan dat het moeilijk is om al die rondjes gefocust te blijven." Focus is volgens Haan dan ook het belangrijkste aspect bij het lopen van een werelduurrecord op de baan. "Dat is echt de uitdaging, want al die rondjes zijn mentaal lastig. Ik gok dat Hassan met Kosgei afspreekt om de koppositie om en om te doen."

Viervoudig olympisch kampioen Mo Farah uit Groot-Brittannië en de Belgische atleet Bashir Abdi doen vrijdagavond ook een aanval op het werelduurrecord. Dat staat sinds 2007 met 21.285 meter op naam van de Ethiopische atletieklegende Haile Gebreselassie. Jos Hermens, tegenwoordig manager van Hassan, liep in 1975 en in 1976 twee keer een werelduurrecord, beide keren op Papendal. Hij noteerde bij zijn eerste poging 20.907 meter en verbeterde dat een jaar later naar 20.944 meter.