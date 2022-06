Büchli vindt leven als wegwielrenner heerlijk, maar: 'Het is wel gekkenwerk'

Ze tikken Matthijs Büchli wel eens aan in het peloton, fietsen een stukje met hem op. Want hoe vaak krijg je nou een olympisch baankampioen en meervoudig wereldkampioen te spreken? Dit is wel wat anders dan keirin, zeggen ze dan. "Een heel lange keirin, eentje van 200 kilometer...", grapt wegwielrenner Büchli dan terug.

Zo ontspannen als dat klinkt, gingen de eerste maanden als 'groentje' op de weg niet. Büchli, die sinds 1 januari rijdt voor de kleine continentale ploeg Beat Cycling, besloot in 2021 de baan achter zich te laten. Van zes renners om zich heen op een houten baan, naar 150 renners om hem heen op straat.

Veel nieuwe prikkels

Wat ervaring als tiener had hij wel met rijden op de weg, maar volle bak koers in een peloton dat briest? Andere koek. "Het is wel gekkenwerk. Ik kom van de baan, van hout, een gecontroleerde omgeving, het hele rondje is even breed en er zijn geen obstakels", somt Büchli op bij het radioprogramma Langs de Lijn En Omstreken.

"En opeens rijd je door de polder en over bruggen, of door de stad met vluchtheuvels en paaltjes op de weg." Na zijn eerste optreden in de Ster van Zwolle dacht hij: "Wow, op de weg is wel een ander verhaal." Hij voelde zich niet helemaal veilig, ging in zijn eerste ritten een paar keer onderuit.

Er kwamen zo veel nieuwe prikkels binnen dat Büchli de eerste, rustige kilometers steeds stijf stond van de adrenaline. "Had ik de eerste veertig minuten een hartslag dertig, veertig slagen boven mijn normale hartslag op dat wattage."