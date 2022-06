Biden gaat nog stap verder: Oekraïne krijgt geavanceerd raketsysteem

Een hooggeplaatste functionaris bevestigde maandag wel dat de optie om een systeem te sturen met raketten met een minder ver bereik nog op tafel lag. Voor die optie is nu dus gekozen. Biden zegt erover: "We moedigen Oekraïne niet aan om buiten zijn grenzen toe te slaan. We willen de oorlog niet verlengen door Rusland pijn te doen."

Biden zei maandag nog tegenover journalisten dat de VS niet van zins was mobiele, offensieve raketlanceerinstallaties te leveren aan Oekraïne. Het leveren van dergelijke systemen ligt gevoelig, omdat het Oekraïne met de juiste munitie in staat stelt doelen in Rusland te bestoken.

De Verenigde Staten gaan toch geavanceerde raketsystemen naar Oekraïne sturen die "preciezer belangrijke doelwitten op het slagveld kunnen raken", zo kondigt president Biden aan in een essay in The New York Times .

Himars-eenheden hebben een voorgeladen pod van zes 227 mm geleide raketten of één grote pod geladen met een tactische raket van het Army Tactical Missile System (ATACMS). ATACMS hebben een bereik van 300 kilometer en worden dus niet door de VS aan Oekraïne geleverd.

Biden zegt in The New York Times dat hij ervan uitgaat dat deze oorlog uiteindelijk zal eindigen in een onderhandeling. In de tussentijd, schrijft Biden, is het zaak om in een zo goed mogelijke positie aan die onderhandelingstafel te verschijnen zodat Oekraïne zijn voorwaarden in die onderhandeling kan afdwingen.

De Amerikaanse president zegt ook dat Amerika geen enkele druk op Oekraïne wil uitoefenen om een stuk van zijn grondgebied op te geven om zo een vrede of wapenstilstand te bereiken. Daarbij benadrukt Biden dat hij er niet op uit is om Poetin te verdrijven of troepen naar Oekraïne te sturen of Russische troepen aan te vallen.