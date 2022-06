Huub van der Lubbe kondigt afscheid aan, De Dijk stopt na 41 jaar

De band De Dijk stopt na 41 jaar. Zanger Huub van der Lubbe kondigt in een interview met de Volkskrant aan dat hij stopt. "Het was puur mijn beslissing. De jongens vinden het helemaal niks."

De laatste tournee van de band duurt tot december van dit jaar, zegt Van der Lubbe. Volgens hem hebben ze de knoop al een tijdje geleden doorgehakt.

"Het was allemaal geweldig, en dus is het raar om te zeggen: nu ga ik kijken of er voor mij nog iets anders in het vat zit. Maar ik doe het toch." De 69-jarige Van der Lubbe zegt dat de band "niet meer de verrassing biedt" waarvoor hij in de muziek ging werken. "En ik voel er niet zoveel voor om in herhaling te vallen."

De Dijk bestaat sinds 1981 en scoorde hits als Bloedend hart, Mag het licht uit, Dansen op de vulkaan en Als ze er niet is. "Als je kijkt naar hoe we begonnen zijn: van zolderkamer naar Ziggo Dome. Meer dan drieduizend optredens. Gespeeld in Amerika, Rusland, Suriname, overal", zegt Van der Lubbe in de krant. "Potverdorie, wat zou ik nu nog willen? We hebben het bewezen, we hebben het gedaan."

"Het was een regelrechte stairway to heaven, maar ik kan op die route niet verder. Ik moet weer terug naar de klei, in de hoop dat ik in de modder nog wat parels kan vinden."

Gehoorproblemen

De zanger noemt gehoorproblemen ook als een van de redenen om te stoppen. Van der Lubbe heeft al jaren tinnitus, ofwel oorsuizen. Voor optredens stopt hij Ohraprax, een soort wasbolletjes in zijn oren. "Ik hoor dan net de toonhoogte en het ritme. Dat lukt best", vertelt hij. "Toch lig ik vaak 's nachts in bed te denken: oooh, ik geloof dat het weer erger is geworden. Dat is een kwelling die ik niet meer wil."

