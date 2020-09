Noorden wil honderden miljoenen uit klimaatfonds EU

Noord-Nederland wil honderden miljoenen euro's uit het Europese Just Transition Fund, een fonds dat onderdeel is van de klimaatplannen van de Europese Commissie. De provincies Groningen, Friesland en Drenthe en de gemeenten Groningen, Leeuwarden, Assen en Emmen schrijven dat in een brief aan staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken.

Met de honderden miljoenen euro's willen de provincies en gemeenten onder meer de klappen opvangen van het snelle afbouwen van de gaswinning, waardoor duizenden banen op de tocht zouden staan.

Een deel van de investeringen zou moeten gaan naar projecten op het gebied van duurzame energie, zoals waterstof, maar ook naar scholing en innovatie. Het noorden zegt in de toekomst een "grootschalige hub" te willen worden voor "hernieuwbare en schone energie en toekomstgerichte technologie".

Het kabinet gaat uiteindelijk over de verdeling van het geld uit het fonds. "Het kabinet moet niet langer wachten en met Noord-Nederland aan de slag gaan", zeggen provincies en gemeenten in een gezamenlijke verklaring. Een Kamermeerderheid riep het kabinet eerder al op om met het noorden in gesprek te gaan over het fonds.

Nieuwe en extra banen

"Wij zijn er klaar voor in Groningen om de energietransitie uit te bouwen. Dat is in het belang van Nederland en Europa, maar vooral ook Groningen", zegt René Paas, commissaris van de koning van de provincie Groningen. "Het levert nieuwe en extra banen op die we hier heel goed kunnen gebruiken."

De Friese gedeputeerde van Economische Zaken Sander de Rouwe denkt dat er, mede dankzij het fonds, duizenden nieuwe banen gecreëerd kunnen worden.

Het is de bedoeling dat er in het Just Transition Fund EU-breed een bedrag van 17,5 miljard euro komt. Het fonds is bedoeld om gebieden die nu nog afhankelijk zijn van de fossiele industrie te ondersteunen.