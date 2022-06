Schouten na Telstar en Excelsior nu bij Oranje: 'Verrassing, maar altijd hoop gehad'

Jerdy Schouten is en blijft een nuchtere jongen. Ook al moet hij wel bekennen dat hij het even flink uitschreeuwde in de auto, nadat bondscoach Louis van Gaal hem had verteld over zijn eerste selectie voor het Nederlands elftal. Schouten reed op dat moment op een Duitse snelweg, dus op zijn vriendin na was er niemand die het meekreeg. Van Gaal had zeker niets gemerkt in het gesprek. "Ik ben ook wel vrij nuchter in dat soort dingen. Ik zat niet vol spanning aan de telefoon", zegt de 25-jarige middenvelder van Bologna over het gesprekje met de bondscoach. "Ik ben hier niet voor de gezelligheid, wil laten zien wat ik kan." Van Gaal en debutanten Schouten is de grote onbekende in de selectie voor de komende vier Nations League-duels. Weer zo'n typische Van Gaal-keuze, na eerder de plotselinge selectie van keeper Mark Flekken en de rentree van spits Vincent Janssen. Van Gaal liet in zijn periodes als bondscoach al 45 spelers debuteren. De teller sinds zijn laatste aanstelling een jaar geleden staat op vijf debutanten. Schouten kan na Justin Bijlow, Tyrell Malacia, Devyne Rensch, Noa Lang en Flekken de zesde worden.

Nations League bij de NOS De Nations League-wedstrijden van Oranje zijn te volgen via een livestream en liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Op televisie worden de duels op NPO 3 uitgezonden. Vrijdag 3 juni, 20.45 uur: België-Nederland Woensdag 8 juni, 20.45 uur: Wales-Nederland Zaterdag 11 juni, 20.45 uur: Nederland-Polen Dinsdag 14 juni, 20.45 uur: Nederland-Wales

Toch heeft Schouten, in Nederland actief voor ADO Den Haag, Telstar en Excelsior, al de nodige bewonderaars in de voetbalwereld. "Als ik Ajax of Feyenoord was, zou ik die gozer een vijfjarig contract aanbieden", zei Rafael van der Vaart toen de middenvelder uitblonk bij Excelsior. "In het systeem dat hij zou spelen, kan Louis zo'n man wel gebruiken", meende Ruud Gullit onlangs. "Als je in Italië kan voetballen, kan het ook op dat niveau." Het ultieme Mooie woorden, ze maken Schouten trots. "Maar ik hoop natuurlijk mijn debuut te maken", zegt hij dan, want hij wil een volwaardige international worden. Spelen in Oranje is voor hem het ultieme. "Het blijft een verrassing, maar ik heb altijd de hoop gehad. Het was wel iets waar ik stiekem een beetje mee bezig was."

Jerdy Schouten (rechts) op de training van Oranje met bondscoach Louis van Gaal - ANP