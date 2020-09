'Geen reden tot onrust over loslopende nertsen in Best'

De gemeente Best zegt dat inwoners zich geen zorgen hoeven te maken over loslopende nertsen. De dieren zijn niet besmet met corona, zo verklaart de gemeente.

Gisteren bleek dat inwoners van het Brabantse dorp zich zorgen maken over nertsen die zomaar door de buurt lopen. "Straks wordt een hond of een klein kind gebeten en heeft zo'n beest corona. Daar zitten we allemaal niet op te wachten", zei bewoonster Soraya van de Crommert.

De gemeente erkent dat elders in Brabant de een na de andere besmetting wordt geconstateerd bij een nertsenfarm. Maar de enige farm in Best ligt op flinke afstand van de besmette bedrijven, zegt de woordvoerder. Inmiddels zijn er nu 47 nertsenhouderijen in Nederland besmet.

Jago Lachmeijer uit Best kreeg te maken met een nerts in zijn tuin: toen hij donderdagmiddag thuiskwam, trof hij een van zijn kippen dood aan: