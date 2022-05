Subsidiepot aanschaf nieuwe elektrische auto's (van 71 miljoen euro) nu al leeg

Het subsidiepotje voor de aanschaf van een nieuwe elektrische auto is voor dit jaar al op, meldt staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat. In totaal bedroeg het budget voor dit jaar 71 miljoen euro. Daarvan konden zo'n 22.000 kopers profiteren; per auto was 3350 euro beschikbaar.

De Subsidie Elektrische Personenauto's Particulieren (SEPP) werd in 2020 ingevoerd om elektrisch rijden te stimuleren. Dat was afgesproken in het klimaatakkoord.

Staatssecretaris Heijnen noemt de populariteit van elektrische auto's "goed nieuws" in een brief aan de Kamer: "Ik zie dat deze regeling echt helpt om elektrisch rijden voor particulieren dichterbij te brengen. (..) De keerzijde is dat wie de komende maanden voor een nieuwe elektrische personenauto wil kiezen én een beroep op deze regeling wil doen, moet wachten tot begin volgend jaar."

Komende twee jaar ook potje beschikbaar

Iedereen die een volledig elektrische auto koopt met een minimale actieradius van 120 kilometer en een prijs tussen de 12.000 en 45.000 euro komt in aanmerking. Voor tweedehandsauto's geldt de regeling ook. Het bedrag per auto is in dat geval 2000 euro. In totaal is er voor 20,4 miljoen subsidie beschikbaar voor tweedehands elektrische auto's. Uit dat potje is voor dit jaar nog 3,7 miljoen euro beschikbaar.

De SEPP-regeling is in ieder geval ook nog in 2023 en 2024 beschikbaar. Voor nieuwe auto's gaat het budget de komende twee jaar wel telkens naar beneden. Wie in 2023 een nieuwe elektrische wagen aanschaft, krijgt daarvoor een tegemoetkoming van 2950 euro en een jaar later 2550 euro. Het bedrag voor tweedehands auto's blijft hetzelfde.

De totale beschikbare subsidie is volgend jaar 67 miljoen euro voor nieuwe auto's en 32,4 miljoen euro voor een gebruikte auto. Een jaar later is dat 58 miljoen en 29,4 miljoen euro.