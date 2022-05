Nadal na nachtelijk titanengevecht met Djokovic naar halve finales Roland Garros

Na een spektakelstuk van meer dan vier uur heeft Rafael Nadal de 59ste ontmoeting met Novak Djokovic in winst omgezet. In de kwartfinales van Roland Garros was de Spanjaard de Serviër in vier sets de baas, 6-2, 4-6, 6-2, 7-6 (4).

De eerste game voorspelde al dat het een slopende partij zou gaan worden die bol zou staan van flink wat vuurwerk. Na elf minuten en bij de derde breakkans had Nadal de eerste break van de wedstrijd te pakken.

In de vijfde game flikte de Spanjaard dat kunstje nog een keer en mocht hij even later bij een stand van 5-2 gaan serveren voor de eerste set. Djokovic stribbelde nog wat tegen, maar de Serviër sloeg de bal in het net bij het eerste setpoint van Nadal.

Een goed teken voor de Spanjaard: van de 58 eerdere ontmoetingen tussen de twee wist de speler die de eerste set won, in 50 gevallen ook de partij te winnen.

Nadal kopieert in tweede set, maar Djokovic countert

De openingsgame van de tweede set duurde wederom lang en werd een kopie van die in de eerste set. Dit keer duurde het dertien minuten voordat de beslissing viel en ook dit keer plaatste Nadal een break. Djokovic, tot dat moment geen partij voor de ijzersterk spelende Nadal, wist even later verrassend terug te breken. Het gaf de Serviër vleugels, die een paar sterke punten speelde en terug wist te komen tot 3-2.

Bekijk hieronder foto's uit de partij tussen Djokovic en Nadal. De tekst gaat verder onder de foto's.