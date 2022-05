LIVE: Nadal breekt twee keer en pakt eerste set tegen Djokovic op Roland Garros

Na elf minuten en bij de derde breakkans had Nadal de eerste break van de wedstrijd te pakken. In de vijfde game flikte de Spanjaard dat kunstje nog een keer en mocht hij even later bij een stand van 5-2 gaan serveren voor de eerste set. Djokovic stribbelde nog wat tegen, maar de Serviër sloeg de bal in het net bij het eerste setpoint van Nadal.

In de kwartfinales van Roland Garros staan Novak Djokovic en Rafael Nadal voor de 59ste keer tegenover elkaar. In dit artikel houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen in de partij.

De man in vorm en gravelkoning Nadal

Djokovic wist het toernooi twee keer te winnen, in 2016 en vorig jaar. In 2021 stond hij in de halve finales tegenover zijn tegenstander van vanavond. De Serviër was toen in vier sets te sterk.

Op weg naar de kwartfinales van dit jaar sloeg de nummer één van de wereld zich zonder setverlies naar de wedstrijd van vanavond.

Nadal heeft een ongekende staat van dienst op Roland Garros. Hij won er al dertien keer. maar voorafgaand aan het toernooi waren de vraagtekens groot. Nadal kent nog geen geweldig seizoen en heeft meer en meer last van een chronische voetblessure. Desondanks sloeg de Spanjaard zich vlot langs zijn tegenstanders in Parijs.

Hij versloeg onder meer Botic van de Zandschulp in de derde ronde en alleen in de vierde ronde tegen Felix Auger-Aliassime wist hij niet in drie sets te winnen. De Spanjaard moest zelfs diep gaan want hij won in vijf sets van de Canadees.