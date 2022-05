Wapens naar Oekraïne: er komt weinig terecht van Duitse beloften

Duitsland krijgt steeds scherpere kritiek op het handelen in de Oekraïne-oorlog, of wat sommigen juist een gebrek aan handelen noemen. Want waar de Duitse bondskanselier Olaf Scholz, vlak nadat het Russische leger eind februari voet op Oekraïense bodem zette, een Zeitenwende aankondigde, is daar weinig van te merken.

De Duitse defensiepolitiek zou radicaal veranderen, was de boodschap. Het land zou niet aan de zijlijn staan, maar voorop gaan in het opkomen voor Oekraïne. Drie maanden later komen wapenleveringen maar traag op gang en is er intern veel onenigheid over of dat moet veranderen. 'Scholz ruïneert het aanzien van de Duitse politiek', oordeelde de Frankfurter Allgemeine Zeitung afgelopen weekend.

Fataal beeld

"Je krijgt het beeld dat Duitsers niet betrouwbaar zijn. Dat ze zich erbuiten willen houden

en niet al het mogelijke doen", zegt Sönke Neitzel, professor militaire geschiedenis aan de universiteit van Potsdam. "Dat is een fataal beeld dat grote schade aanricht, want vertrouwen is op veiligheidsvlak heel belangrijk."