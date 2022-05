Bol verpulvert wereldrecord op 300 meter horden, Klaver loopt WK-limiet

Femke Bol heeft bij internationale atletiekwedstrijden in het Tsjechische Ostrava het wereldrecord op de incourante 300 meter horden verpulverd. De Amersfoortse liep een tijd van 36,88 en dat was 1,28 sneller dan de oude toptijd van de Tsjechische Zuzana Hejnova uit 2013. De 22-jarige Bol won in Tokio nog olympisch brons op de 400 meter horden.

Lieke Klaver kwam in Ostrava op de 400 meter in actie. Ze werd vierde, maar verbeterde haar persoonlijk record van 50,98 met 0,08 en voldeed daarmee ruim aan de WK-limiet. Het wereldkampioenschap atletiek staat in juli op het programma in het Amerikaanse Eugene.

Sterke resultaten Bonevacia en Amels

Liemarvin Bonevacia eindigde als tweede op de 400 meter in 45,55. De Dominicaanse sprinter Alexander Ogando won in 45,37. Douwe Amels werd met 2,24 meter vierde bij het hoogspringen. Olympisch kampioen Gianmarco Tamberi uit Italië won met een hoogte van 2,30 meter.