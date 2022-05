Schiphol-baas Benschop verwacht nog rijen in zomer, maar akkoord met bonden helpt wel

Ook komende zomer moeten reizigers op Schiphol rekening houden met drukte en rijen die langer zijn dan normaal. Dat hebben Schiphol-topman Dick Benschop en FNV-bestuurder Joost van Doesburg duidelijk gemaakt aan de Tweede Kamer. Maar door het vandaag gesloten akkoord op hoofdlijnen tussen Schiphol en de bonden zal de situatie wel verbeteren, denken ze. Benschop en Van Doesburg waren door de Kamer uitgenodigd voor een gesprek. Vooral Benschop moest op het matje komen, omdat hij als topman verantwoordelijk wordt gehouden voor de chaos op de luchthaven de afgelopen weken. Lange rijen, vluchten die geannuleerd moesten worden, veroorzaakt door een enorm tekort aan personeel. Vooral bagage-afhandelaars en beveiligers zijn er te weinig. Bij binnenkomst kon Benschop het akkoord melden aan de Kamerleden. "De personeelstekorten zullen niet als sneeuw voor de zon verdwijnen", stelde hij. "Maar het akkoord is wel een belangrijke eerste stap." Uiteindelijk wil Benschop dat de reizigers op Schiphol "een voorspelbare en aardige ervaring hebben".

De partijen hebben afgesproken dat morgen de details over de inhoud bekend worden. Het zou om een breed pakket aan afspraken gaan. Lees hier meer over dat pakket.

Er wordt volgens hem hard gewerkt om de situatie te verbeteren. Zo worden vluchten als het kan verplaatst naar regionale luchthavens als Rotterdam, Eindhoven en Maastricht. De afhandeling van vluchten op Schiphol wordt gestroomlijnd en als airliners slots teruggeven, worden die niet opnieuw uitgegeven aan andere maatschappijen. "Ik ga niet op goed geluk de zomer in", zei Benschop. "De rijen weg in de zomer? Ik denk het niet", waarschuwde Van Doesburg. Maar ik denk wel dat we kunnen voorkomen dat we volgend jaar mei weer flauwvallende mensen in de rij hebben." Net als Benschop wil hij dat er minder gevlogen gaat worden vanaf Schiphol deze zomer, om problemen te voorkomen.

Door hogere lonen te betalen en de werkomstandigheden te verbeteren moet Schiphol weer aantrekkelijk worden voor werkzoekenden. Ook gaat er minder werk uitbesteed worden aan externe bedrijven die hun personeel slecht betalen. FNV'er Van Doesburg: "Op Schiphol word je nu werkend arm. Dat moet beter, denk ik al jaren. Vandaag is hopelijk een ommekeer." Ufuk Ayranci is bagagemedewerker bij KLM en ervaart de werkdruk als te hoog. Een paar weken geleden sprak hij met Nieuwsuur over waarom hij die te hoog vindt:

Deze KLM-bagagemedewerker vindt de werkdruk te hoog - NOS