Van Buitink naar De Bruyne: Openda leeft zijn 'droom' als Rode Duivel

Zat hij zondagmiddag nog als Vitesse-spits naast Thomas Buitink, Sondre Tronstad en Danilo Doekhi, vandaag zat Loïs Openda in de kleedkamer naast Kevin De Bruyne, Eden Hazard en Romelu Lukaku. Openda is een Rode Duivel en kan vrijdagavond (20.45 uur) debuteren tegen Oranje. "Een grote droom die uitkomt."

De watervlugge spits, tot voor kort huurling van Vitesse, zal even in zijn ogen gewreven hebben toen hij zich op het trainingscentrum van Tubize meldde voor de voorbereiding op de Nations League-wedstrijden met het Belgische nationale team. Openda zit plots met 's werelds beste spelers in de kleedkamer.

"Natuurlijk is het speciaal om te spelen en te trainen met de grote namen." Weten die grote spelers eigenlijk wel wie Loïs Openda is? "Ik ken hen wel, maar weet niet of ze mij kennen", grinnikt de 22-jarige. "We gaan het zien..."