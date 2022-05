Medewerker sloopbedrijf stal geld uit puin na gasexplosie Bilthoven

Na de gasexplosie in Bilthoven in april heeft een medewerker van een sloopbedrijf geld uit het puin in zijn eigen zak gestoken. De 26-jarige man uit IJsselstein werd bij de opruimwerkzaamheden al opgepakt.

Een getuige zag dat iemand van het sloopbedrijf bij de verwoeste appartementen rondliep en iets in zijn broekzak stopte. Die getuige lichtte de politie in, schrijft RTV Utrecht. Nadat agenten ook zagen dat de man geregeld schichtig om zich heen keek spraken ze hem aan. Hij bleek in totaal 355 euro in zijn zak te hebben gestopt.

Bij de gasexplosie bij een appartementencomplex in Bilthoven raakten zeven mensen gewond, vijf brandweerlieden en twee politieagenten. Meerdere appartementen werden volledig verwoest.