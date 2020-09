'Rabobank legt claim neer van 150 miljoen bij Mexicaanse overheid'

Rabobank heeft een arbitragezaak aangespannen tegen de Mexicaanse overheid en claimt een schadevergoeding van zo'n 150 miljoen euro. Dat bevestigen de bank en kredietverzekeraar Atradius na berichtgeving in het Financieele Dagblad. De krant baseert zich op documenten en gesprekken met betrokkenen.

Volgens Rabobank legde Mexico in 2014 onterecht beslag op negen door de bank gefinancierde offshore-schepen van bedrijf Oceanografia, dat destijds werd verdacht van fraude.

De arbitragezaak is aangespannen bij het arbitrage-instituut van de Wereldbank. Arbitrage is rechtspraak buiten de gewone rechter om. Het aanspannen van een arbitragezaak tegen een buitenlandse overheid wordt gezien als een zwaar middel.

Zakelijk krediet

Rabobank leende vanaf 2007 in totaal 236 miljoen aan Oceanografia. Met dat geld kon het bedrijf negen schepen kopen van een Nederlandse werf. De schepen dienden als onderpand voor de leningen.

De Nederlandse bank kreeg na een lange juridische strijd gedaan dat het beslag op de negen schepen werd opgeheven, maar die waren inmiddels door gebrek aan onderhoud sterk in waarde gedaald. Met de opbrengst uit de verkoop van de vloot zou nog maar een klein deel van de 220 miljoen aan uitstaande leningen terugverdiend kunnen worden.

Volgens Atradius blijft er daarmee een forse restschuld achter van rond de 140 tot 160 miljoen. De kredietverzekeraar heeft de schade van Rabobank vergoed en is daarom betrokken bij de arbitragezaak.

'Onterechte beslaglegging'

Naast beslaglegging op de schepen, onteigende de Mexicaanse overheid Oceanografia begin 2014 wegens verdenkingen van fraude. Het offshorebedrijf zou op basis van vervalste facturen handelskredieten hebben verkregen.

Die beslaglegging was volgens Bert Bruning, directeur van Atradius, onterecht omdat Rabobank de schepen al voor de onteigening uit het bedrijf had gehaald waardoor ze niet langer van Oceanografia waren.

"Daarom claimen wij die schade onder de investeringsovereenkomst met Mexico. Die beschermt investeringen van buitenlandse bedrijven", aldus Bruning in het FD. Volgens hem is de stap vooral een manier om met de Mexicaanse overheid in gesprek te komen.