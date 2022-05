Tiener gewond na schietincident bij school in Zoetermeer

In Zoetermeer is vanmiddag een 17-jarige jongen gewond geraakt bij een schietincident. Het gebeurde in een gebied met veel scholen, meldt de politie. Volgens regionale media was het bij het mboRijnland.

Volgens de politie is het slachtoffer uit Delft zelf naar het ziekenhuis gegaan. "Daar wordt hij met spoed behandeld", aldus een woordvoerder bij Omroep West.

De politie heeft nog geen verdachten aangehouden. Er wordt gezocht naar meerdere mensen. Getuigen vertelden dat er direct na het incident meerdere jongens wegrenden.