Succescoach Union vertrekt, tot groot ongenoegen van de club: 'Verbijsterd'

Union Sint-Gillis-trainer Felice Mazzu is aangesteld als de nieuwe trainer van de Belgische voetbalclub Anderlecht. Mazzu tekent in Brussel een contract voor onbepaalde tijd, maar Union is het niet eens met die overstap. De Belgische club overweegt juridische stappen tegen Mazzu en Anderlecht omdat er regels zouden zijn overtreden bij de baanwissel.

"Felice Mazzu heeft ons laten weten zijn contract bij Union op te zeggen bij de wet van 3 juli 1978", zegt Union, een wet die het mogelijk maakt dat iemand eenzijdig een contract opzegt, op voorwaarde dat een vergoeding wordt betaald. Maar die vergoeding is volgens Union niet betaald.

'Verbijsterd'

"De club werd afgelopen dagen ingelicht door zijn coach dat hij in gesprek was met Anderlecht. Tot een overeenkomst tussen beide clubs kwam het echter niet." De club is "verbijsterd" door de manier van handelen van zowel de coach als van de recordkampioen. "We bekijken nu welke juridische stappen er kunnen ondernomen worden."