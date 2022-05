Schiphol en vakbonden bereiken 'akkoord op hoofdlijnen', stakingsdreiging afgewend

Schiphol en de bonden zijn 'tot een akkoord op hoofdlijnen' gekomen na dagen overleggen. De partijen hebben afgesproken dat morgen de details over de inhoud bekend worden. Het zou om een breed pakket aan afspraken gaan.

Zo gaan medewerkers meer verdienen. "Het wordt weer lonend om op Schiphol te werken", zegt Joost van Doesburg, die namens vakbond FNV bij het schipholoverleg was. De loonsverhoging komt in de vorm van een hogere toeslag, waardoor het werk weer aantrekkelijk wordt. Aan het loon in de cao wordt niet gesleuteld, zegt Van Doesburg.

Volgens Dick Benschop, president-directeur van Schiphol, is dit akkoord een omslagpunt. "Lange tijd stonden groei en kosten vooraan, maar dat is niet meer zo. Het gaat nu om kwaliteit en daar hoort ook kwaliteit van werk bij."

Morgenvroeg komen de partijen weer bijeen om de details te bespreken en de afspraken te ondertekenen. Van Doesburg zegt dat de kans bijzonder klein is dat het nog misloopt, en daarmee lijkt dreiging van acties afgewend.

Enkele weken geleden legde de vakbond de deadline voor een akkoord op 1 juni, anders zouden er stakingen volgen. Zondag werd al een voorlopige overeenstemming bereikt over een "zomerbonus", maar dat was niet genoeg volgens FNV.

Wilde staking

De onderhandelingen vonden plaats op Schiphol en gingen over het personeelstekort, het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden en het verlagen van de werkdruk. Er is ook met de luchtvaartmaatschappijen gesproken over maatregelen om onbeheersbare drukte op de luchthaven te voorkomen. Het was de afgelopen weken steeds weer de vraag of Schiphol de drukte aan zou kunnen.

Op 23 april brak een wilde staking uit onder bagagemedewerkers van KLM op de luchthaven. Die zijn onder meer boos over de hoge werkdruk. In de weken daarna waren er regelmatig ellenlange wachtrijen en werden vluchten geannuleerd vanwege de drukte en personeelstekorten op Schiphol.

Ufuk Ayranci is bagagemedewerker bij KLM en ervaart de werkdruk als te hoog. Een paar weken geleden sprak hij met Nieuwsuur over waarom hij die te hoog vindt: