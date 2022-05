Kuijt debuteert komend seizoen als hoofdtrainer bij ADO Den Haag

Dirk Kuijt is komend seizoen de trainer van ADO Den Haag. Dat meldt Omroep West. De 41-jarige Katwijker neemt in de dug-out plaats op de stoel van Giovanni Franken. Eind juni zal hij voor het eerst voor de spelersgroep staan. Komende donderdag wordt Kuijt gepresenteerd bij de Haagse club.

ADO Den Haag greep zondagavond naast promotie naar de eredivisie. Excelsior versloeg ADO Den Haag in een spectaculaire return van de finale om promotie naar het hoogste niveau. Het duel werd tweemaal onderbroken vanwege wangedrag van de aanhang van ADO.

Jeugdtrainer Feyenoord

Hoofdtrainer bij een profclub was de 104-voudig international nog nooit. Kuijt was al eindverantwoordelijke bij het hoogste jeugdelftal van Feyenoord. Ook was hij assistent-trainer bij Quick Boys, de club waar hij als voetballer doorbrak.

Kuijt speelde als prof zelf voor FC Utrecht, Feyenoord, Liverpool, Fenerbahçe en weer Feyenoord. In 2018 kwam hij ook nog drie keer voor Quick Boys uit.