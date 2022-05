18 inklimmers ontdekt in vrachtwagen Vlaardingen

In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn vanochtend achttien mensen ontdekt die zich in de laadruimte verstopt hadden. Onder hen waren vijf minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur van de vrachtwagen. Hij wordt verdacht van mensensmokkel.

Alle inklimmers hadden de Turkse nationaliteit, net als de 41-jarige bestuurder. Ze werden rond 07.00 uur ontdekt bij een controle op het terrein van een scheepvaartbedrijf. Daarbij werd geconstateerd dat de trailer een hogere temperatuur had, wat mogelijk kon duiden op de aanwezigheid van mensen. Dat bleek inderdaad het geval. De inklimmers zijn aangehouden voor het zich bevinden op verboden terrein. Niemand van hen was gewond of onwel.

De Vreemdelingenpolitie doet onderzoek naar de identiteit van de mensen in de vrachtwagen. Ook moet dan duidelijk worden of er inderdaad sprake was van mensensmokkel.