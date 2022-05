Efteling bestaat 70 jaar, en Dora (92) komt er al sinds de opening

De Efteling begon als een katholiek sportpark, maar op 31 mei 1952 werd het een Sprookjesbos, dat inmiddels uitgegroeid is tot een groot attractiepark. In deze terugblik kun je zien hoe het er vroeger uitzag:

Ook voor Aart Waltman is het een dag met een gouden randje. Hij zorgde jarenlang voor het onderhoud en repareerde alles wat te repareren was: "Weggooien doen we niet. Het is erfgoed", vertelt ook hij bij Omroep Brabant .

Sentimenteel is ze wel, nu ze op hoge leeftijd bij hoge uitzondering weer eens in het park komt. "Ik vind het geweldig om hier weer te zijn en ik kijk met veel plezier terug, maar ik heb ook een beetje heimwee, vooral naar de tijd dat mijn kinderen klein waren."

Na al die jaren is de Carnaval Festival nog altijd haar favoriete attractie. "Zo leuk, met al die figuurtjes uit alle landen van de hele wereld en hele leuke muziek erbij. Altijd wilden we een ritje maken, we konden niet hierheen en er dan níet in. Carnaval Festival zou nooit weg mogen van mij, die moet altijd blijven."

De Efteling bestaat vandaag 70 jaar. De 92-jarige Dora van de Wouw-Beerens uit Kaatsheuvel is fan van het eerste uur en heeft het park in al die jaren gigantisch zien groeien. "Eerst was het alleen een speeltuin, toen kwam het Sprookjesbos en toen kwamen de grote attracties, maar het pretpark is voor mij altijd aantrekkelijk geweest."

Waltman maakte een deel van de geschiedenis van het jubilerende attractiepark mee: hij werkte er 24 jaar. In 1985 begon hij als afdelingschef bij de Fata Morgana. In 1994 stapte hij over naar de afdeling Decoratie en Vormgeving.

Hij zorgde ervoor dat er niets werd weggegooid. In het park, aan het Anton Pieckplein, ligt het Eftelingmuseum, waar een baby-Holle Bolle Gijs vol met gaten te zien is: "Die was zó beschadigd dat we hem niet meer konden repareren. We vinden het erfgoed, dus gaat het niet in de verkoop, dat mag ook niet. Alles blijft hier in het park, in het rekwisietenmagazijn."

Zwaan-kleef-aan

Na zijn 24 jaar kent Waltman alle hoeken van het attractiepark op zijn duimpje. Als je naar zijn favoriete attractie vraagt, neemt hij je niet mee naar de Python, Droomvlucht of Joris en de Draak. Hij steekt het Anton Pieckplein over, naar een attractie die de meeste mensen voorbij lopen: Zwaan-kleef-aan.

"Hier krijg ik kippenvel van", zegt Waltman. "Dit is zo minuscuul gemaakt, zo verfijnd. Maar met zo veel beweging, want je ziet ze ook lopen. Het is voor die tijd, in 1958 gemaakt, echt petje af. Een parel van de Efteling, zo mooi."

In de afgelopen 70 jaar zijn er attracties gekomen, maar ook verdwenen. Zo werd begin dit jaar bekend dat het Spookslot plaats moet maken voor een overdekte attractie. In 2024 moet dit nieuwe 'themagebied' klaar zijn.