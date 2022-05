Van de Sanden en Van Es niet in EK-selectie Oranje; bondscoach Parsons kiest voor jeugd

Jeugd heeft de toekomst bij de Oranjevrouwen. Bondscoach Mark Parsons kiest voor jonge en minder ervaren speelsters in zijn selectie voor het EK komende zomer in Engeland. Acht van de 23 geselecteerde speelsters hebben nog nooit een groot toernooi meegemaakt. Voor Shanice van de Sanden (93 interlands) en Kika van Es (76 interlands) is het even slikken, zij zijn de opvallendste afwezigen in de selectie. Beide ervaren speelsters staan wel op de reservelijst en gaan mee op het voorbereidende trainingskamp. Maar slechts een van de acht extra speelsters op het trainingskamp mag als reserve meereizen naar Engeland. Voor achtvoudig international Joëlle Smits, speelster van VfL Wolfsburg, is helemaal geen plek in de selectie.

Een van de opdrachten die Parsons kreeg bij zijn aantreden afgelopen september was om het Nederlands elftal door te ontwikkelen. Hij kiest voor speelsters die veel speeltijd hebben bij hun club, niet voor speelsters - zoals Van de Sanden - die ervaring hebben op grote toernooien maar weinig spelen bij hun club. Voor Daphne van Domselaar, Barbara Lorsheyd, Kerstin Casparij, Caitlin Dijkstra, Marisa Olislagers, Damaris Egurrola (verkoos onlangs Nederland boven Spanje), Esmée Brugts en Romée Leuchter is het hun eerste selectie voor een eindtoernooi. Volgens de bondscoach is er gekozen voor een goede mix van ervaren en nieuwe speelsters: "Het is een moeilijke keuze geweest en dat zegt iets over de staat van het Nederlandse voetbal. We hebben veel ervaring in onze groep met speelsters die toernooien hebben gespeeld en prijzen hebben gepakt met hun clubs, aangevuld met nieuwe speelsters die onze groep aanvullen. Het gaat om de goede balans."

Lieke Martens en Danielle van de Donk zijn na lange periodes van blessureleed precies op tijd fit voor het EK. Martens kampte al weken met fysieke problemen toen ze eind april een nieuwe blessure aan haar hamstring opliep. Inmiddels is de aanvalster weer fit genoeg om minuten te maken. Deze week won ze nog de Spaanse beker met Barcelona. Ze reist met haar vijftiende prijs in vijf seizoenen Barcelona af naar het trainingskamp. Van de Donk is er ook gewoon bij. De middenvelder was sinds eind vorig jaar uitgeschakeld met een slepende peesblessure aan de rechtervoet, maar zat anderhalve week geleden weer bij de selectie van Olympique Lyonnais voor de Champions League-finale tegen Barcelona - al zat ze de hele wedstrijd op de bank.

EK vrouwenvoetbal bij de NOS De EK-duels van de Oranjevrouwen zijn te volgen via een livestream en liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Op televisie worden de duels op NPO 3 uitgezonden. Zaterdag 9 juli 2022, 21.00 uur: Nederland-Zweden Woensdag 13 juli 2022, 21.00 uur: Nederland-Portugal Zondag 17 juli 2022, 18.00 uur: Zwitserland-Nederland