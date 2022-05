Lale Gül, Nikkie de Jager en andere 'uitblinkers' lunchen met koningspaar

Een groep van 26 bekende en minder bekende personen heeft geluncht met het koningspaar. Onder andere schrijfster Lale Gül en presentatrice Nikkie de Jager behoorden tot de groep die op Paleis Noordeinde in het zonnetje werd gezet vanwege een bijzondere prestatie.

Gül won vorig jaar de NS Publieksprijs voor haar boek Ik ga leven. De Jager kreeg de Televizierprijs voor beste tv-presentatrice. Ook andere prijswinnaars uit sectoren als kunst, cultuur, onderwijs, media, wetenschap, sport, bestuur en bedrijfsleven waren uitgenodigd voor de zogenoemde 'uitblinkerslunch'.

Leraren en schaatsers

Zo waren bijvoorbeeld schaatsers Thomas Krol, Xandra Velzeboer en Antoinette de Jong aanwezig. Ook NOS-weerman Gerrit Hiemstra, winnaar van de Machiavelliprijs 2021, was erbij, evenals wethouder Esmah Lahlah van Tilburg, de Beste Lokale Bestuurder 2021. En de Leraren van het Jaar 2021 in het primair, voortgezet, speciaal onderwijs en het mbo.

De lunch is elk half jaar. Zoals gebruikelijk is er niets bekendgemaakt over wat er is besproken: gesprekspartners van de koning worden geacht om niets over hun gedachtenwisseling met hem naar buiten te brengen.