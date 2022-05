Ook DSM vestigt zich in buitenland, maar 'compleet anders dan Shell en Unilever'

Net als Shell en Unilever is DSM straks officieel geen Nederlands bedrijf meer. Het Limburgse voedingsconcern gaat fuseren met het Zwitserse Firmenich. En het toekomstige DSM-Firmenich zal straks juridisch gezien Zwitsers zijn.

Daarmee is DSM de derde Nederlandse multinational die in korte tijd uit ons land 'vertrekt'. Maar volgens het bedrijf kan je deze stap niet zomaar vergelijken met Shell en Unilever, die allebei zowel hier als in Londen een hoofdkantoor hadden, maar uiteindelijk voor Londen kozen.

'Geen fiscale overweging'

"Ik denk dat we compleet anders zijn dan Shell en Unilever", zegt Dimitri de Vreeze, een van de twee co-ceo's van DSM. "Wij gaan niet van twee hoofdkantoren naar één, maar juist van één naar twee. Dat is een groot verschil."

DSM krijgt inderdaad twee hoofdkantoren, het ene in Maastricht en het andere in Zwitserland. Ook blijven de banen in Nederland behouden en wil het bedrijf hier juist groeien, vooral op de biotechnologievestiging in Delft.

Voor Shell en Unilever waren de Nederlandse belastingregels een belangrijke reden om te vertrekken. Er moet hier dividendbelasting betaald worden, een belasting over de winstuitkering die een bedrijf aan aandeelhouders uitbetaalt. In het Verenigd Koninkrijk hoeft dat niet.

Volgens DSM speelden belastingen geen rol bij de fusie met de Zwitsers. "Nee, er was absoluut geen fiscale overweging", aldus De Vreeze. Zwitserland heeft namelijk ook een dividendbelasting en die is daar zelfs hoger dan in Nederland: 35 procent, hier is dat 15 procent.

"Dus het lijkt me inderdaad niet dat ze verhuizen om fiscale redenen, als het naar een land is met een hogere dividendbelasting", zegt hoogleraar belastingrecht Jan van de Streek. "Maar hierdoor verliest Nederland dus wel inkomsten aan dividendbelasting van DSM. Dat is een domper voor de schatkist."

Zwitserse eis

Blijft de vraag waarom het fusiebedrijf voor een 'statutaire vestiging' in Zwitserland kiest en niet hier. Volgens DSM is de verklaring simpel: dat was in de onderhandelingen een eis van het familiebedrijf Firmenich, dat al meer dan 125 jaar in Zwitserland zetelt.

"Een belangrijk onderdeel van de discussie was voor ons: wij willen een duaal hoofdkantoor met een vestiging in Maastricht en een beursnotering in Amsterdam", zegt De Vreeze. "En dan balanceer je afwegingen en dat betekent dat de juridische entiteit inderdaad in Zwitserland zal zijn."

Hierdoor zal DSM waarschijnlijk wel het predicaat Koninklijke verliezen, net zoals Shell. "Ik weet niet precies wat de regels zijn", zegt De Vreeze. "Maar ik denk dat als je juridisch in Zwitserland zit, dat dat Koninklijke niet behouden kan blijven."