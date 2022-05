Oekraïne kan zich in oorlogstijd plaatsen voor WK voetbal: 'Voor onze soldaten'

Dagelijks krijgt Taras Stepanenko berichtjes vanaf het oorlogsfront. "Veel soldaten en andere mensen in Oekraïne houden van voetbal. Ze hebben maar één eis: geef alles wat je hebt om je voor het WK te plaatsen", vertelt de middenvelder van de Oekraïense nationale ploeg en Sjachtar Donetsk.

Woensdagavond speelt Oekraïne zijn eerste officiële interland in oorlogstijd, in Glasgow tegen Schotland. Het is de uitgestelde play-off in de kwalificatie voor het WK in Qatar. De winnaar van de tweestrijd speelt zondag in en tegen Wales om een WK-ticket.

De wedstrijden zouden aanvankelijk in maart gespeeld worden. Maar toen vlak daarvoor de Russische inval begon, werden de play-offs verschoven naar deze week.

Schuilen in de kelder

Stepanenko bracht de eerste dagen van de oorlog door in de kelder van zijn huis in Kiev, samen met zijn vrouw en drie jonge kinderen. Daar schuilden zij voor de Russische bommen. Toen het gezin na drie dagen de mogelijkheid kreeg om te vluchten, wilde de 32-jarige voetballer eigenlijk blijven. "Ik dacht toen nog dat er snel een vredesakkoord zou zijn."

Drie maanden later duurt de oorlog nog altijd voort en lijkt er geen zicht op een snelle oplossing. Inmiddels kan Stepanenko zich weer op voetbal richten. "Voor ons land bieden de play-offs een moment van hoop", vertelt hij. "Als we winnen, dan hebben de mensen eindelijk weer iets om blij mee te zijn. Daarom willen ze graag dat we weer gaan spelen. En dat gaan we met hart en ziel doen."