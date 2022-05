Nieuw contract Pérez nu officieel: hij blijft tot 2024 Verstappens ploeggenoot

In de WK-stand bezet Pérez momenteel de derde plaats, op slechts vijftien punten van ranglijstaanvoerder Verstappen. "Pérez heeft dit jaar een nieuwe stap gezet. Het gat met wereldkampioen Max is duidelijk kleiner geworden", vindt teambaas Christian Horner.

Red Bull bevestigt het nieuwe contract vandaag in een persbericht. "Checo heeft het fantastisch gedaan sinds zijn komst naar het team. Keer op keer laat hij niet alleen zien dat hij een geweldige teamspeler is, maar doordat zijn vertrouwen is gegroeid, is hij echt een kracht geworden waar vooraan de grid rekening mee moet worden gehouden."

Pérez had de contractverlenging kort na zijn zege al verklapt. In de euforie riep hij tegen teambaas Christian Horner: "Ik heb te vroeg getekend!" Later op de persconferentie zei hij - met een knipoog - dat hij tekenen voor de champagne bedoelde.

De 32-jarige Pérez schreef zondag nog de Grand Prix van Monaco op zijn naam. Het was de derde zege in de Formule 1-carrière van de coureur die sinds vorig seizoen bij Red Bull rijdt.

Sergio Pérez is ook de komende twee jaar de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Het Formule 1-team maakte vandaag bekend dat het contract met de Mexicaan is verlengd tot eind 2024.

"Met een poleposition in Jeddah en zijn geweldige zege in Monaco heeft Sergio zich helemaal bewezen. Daarom was het voor ons een no-brainer om hem bij het team te houden."

Verstappen ligt tot 2028 vast

In maart verlengde Red Bull al het contract met de 24-jarige Verstappen tot liefst 2028. Naar verluidt zou de Limburger in die periode 45 miljoen euro per jaar verdienen.

"We denken dat we met Sergio en Max een sterk duo hebben, dat ons de grootste prijzen in de Formule 1 kan bezorgen", besluit Horner.