18 jaar cel en tbs voor moord op Haagse rugbyspeler Renée (23)

Ferry T. (42) is veroordeeld tot achttien jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging voor de moord op de 23-jarige Renée Barendregt.

Het lichaam van de Haagse Renée werd vorig jaar op 23 mei gevonden aan de Doorniksestraat in Den Haag. De 42-jarige Ferry T. heeft haar misbruikt, doodgestoken en in brand gestoken, oordeelt de rechter.

Van haar fiets getrokken

Renée fietste vorig jaar in de nacht van 22 op 23 mei na een avondje stappen met haar teamgenoten van de Haagsche Rugby Club naar huis. Ferry T. reed ondertussen op zijn scooter rondjes door Scheveningen. Rond 02.30 uur kwamen de twee elkaar tegen. Even later werd Renée van haar fiets getrokken en de bosjes ingesleurd, schrijft Omroep West.

Ruim een uur later werd het in brand gestoken lichaam van Renée gevonden door een studente. In de bosjes vond de politie ook een mes, de telefoon van Renée en een bril die van Ferry T. bleek te zijn. Hij werd een dag later opgepakt.

Mensonterend

"De laatste momenten van het leven van Renée moeten gruwelijk zijn geweest", zei de voorzitter van de rechtbank. "Ze heeft gevochten voor haar leven terwijl de verdachte haar betastte. Hij heeft haar lichaam in brand gestoken. Mensonterend."

De rechtbank volgt de conclusies en adviezen van deskundigen van het Pieter Baan Centrum dat T. een gevaar vormt voor de samenleving. Hij krijgt daarom tbs met dwangverpleging.

'Wees een vent'

Volgens een verslaggever van de omroep huilde T. vaak tijdens zittingen. Dinsdag wilde hij dat opnieuw doen, maar de rechtbankvoorzitter sprak hem daarop aan: "Niet doen, wees een vent." Net als voorgaande keren waren er veel vrienden en familieleden van Renée in de rechtbank aanwezig.