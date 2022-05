Ongeplaatste Trevisan naar laatste vier op Roland Garros, ook primeur Gauff

De Italiaanse tennisster Martina Trevisan heeft voor het eerst de halve finales van een grandslamtoernooi bereikt. De nummer 59 van de wereld won in de kwartfinales van Roland Garros met 6-2, 6-7 (3), 6-3 van Leylah Fernandez, de nummer achttien van de ranking.

Cori Gauff, achttiende op de plaatsingslijst, beleeft dezelfde primeur. Zij bereikte de laatste vier door een zege in het Amerikaanse onderonsje met Sloane Stephens: 7-5, 6-2.

Tien wedstrijden op rij

De 28-jarige Trevisan had ook in 2020, het jaar waarin ze op de Australian Open haar grandslamdebuut maakte, de kwartfinales gehaald in Parijs. Ze deed dat als qualifier ten koste van de als vijfde geplaatste Kiki Bertens. Maar in 2021 won ze in het hele seizoen slechts drie wedstrijden op WTA-niveau.

Dit jaar is ze wel weer op dreef. Ze veroverde eerder deze maand in Rabat haar eerste WTA-titel en is nu al tien wedstrijden op rij ongeslagen.

Fernandez, de verliezend finaliste van de US Open van vorig jaar, stond voor het eerst in de kwartfinales van een graveltoernooi en werd al gekscherend 'Claylah' genoemd.