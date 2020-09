Het mysterie Arek Milik: is zijn linker nou zo goed of zijn rechter zo slecht?

De spits van Bayern München won onlangs met de Champions League zijn zeventiende grote prijs in clubverband, waaronder negen landstitels. Milik won dit jaar zijn eerste hoofdprijs, voor zover het toernooi om de Coppa Italia die status nog heeft voor een team dat eigenlijk het ongenaakbare Juventus de laatste jaren eens van zijn troon in de Serie A had willen stoten.

"Het verschil tussen mijn linker en mijn rechter is wel te groot...", toonde Milik zich destijds kritisch. Zoals ook het contrast met Lewandowski enorm is, zo niet buitenproportioneel.

Bij afwezigheid van superster Robert Lewandowski, die rust krijgt, is de Poolse hoop gevestigd op briljante ingevingen van Milik. In de Johan Cruijff Arena hoopt hij tegen Oranje in zijn vijftigste interland te schitteren zoals hij dat op dezelfde plek ook deed in het shirt van Ajax.

Als zijn rechterbeen net zo goed was als zijn linker, had Arek Milik naar eigen zeggen een wereldtopper kunnen zijn. Vechtend tegen eeuwige twijfels en gekweld door zware blessures lonkt desondanks een fraai jubileum op vertrouwde grond.

Maar Milik redde zich dankzij zijn wilskracht ook op één been. Oud-speler Ronald de Boer noemde zijn linker een van de beste die hij ooit bij Ajax had gezien. Toen hij in zijn tweede jaar mede dankzij en reeks fraaie goals eindelijk de scepsis had overwonnen, koos technisch directeur Marc Overmars toch eieren voor zijn geld toen Napoli ineens 32 miljoen euro op tafel legde.

Het opboksen tegen grote namen moest Milik al in zijn jaren bij Ajax (2014-2016) al, waar het publiek door de jaren heen verwend was met namen als Marco van Basten, Patrick Kluivert en Luis Suárez. Spitsen die het vak tot in de puntjes beheersten en surrealistisch hoge verwachtingen schiepen bij hun opvolgers.

Nu, vier jaar later, is de aanvaller terug. Cynisch genoeg in een wedstrijd tegen het grote Oranje. Een topper in de Nations League, waar hij in zijn Ajax-tijd zelden mocht opdraven in grote wedstrijden. Behalve dan die ene keer dat hij PSV met een hoofdrol op de knieën kreeg, betiteld als zijn grote revanche. "Ik ben er helemaal niet mee bezig wat mensen over me zeggen of schrijven."

Dat is maar goed ook. Milik moet weg bij Napoli, zegt Maurizio Nicita die de club volgt namens de roze sportkrant La Gazzetta dello Sport. Zijn contract loopt volgende zomer af, dus zijn huidige club kan nu nog wat aan hem verdienen. En de beoogde aanvalsleider heet Victor Osimhen, voor een bedrag van rond de zeventig miljoen euro overgekomen van Lille.

"Ik moet nu aan mijn toekomst denken. Ik moet een belangrijke beslissing nemen", zegt Milik over zijn situatie. AS Roma heeft volgens Nicita de beste papieren om de oud-Ajacied in te lijven, maar het zal volgens hem nog wel een paar weken kunnen duren voordat de transfermarkt in Italië echt op gang komt.