EO beboet vanwege boomhuttenprogramma, hutten verhuurd na uitzending

De EO heeft een boete gekregen van 164.500 euro voor het overtreden van de Mediawet. De omroep heeft zich volgens het Commissariaat voor de Media bezondigd aan commerciële beïnvloeding met het jeugdprogramma De Boomhut Battle.

Het programma werd in 2019 uitgezonden op NPO 3. In de show namen families het tegen elkaar op bij het bouwen van boomhutten op vier vakantieparken in Drenthe. Na afloop van het programma werden de boomhutten verhuurd, en dat is tegen de regels in de Mediawet volgens het Commissariaat.

De EO heeft "via het programma een platform geboden om de verhuur van deze boomhutten onder de aandacht te brengen en zo meegewerkt aan een (commercieel) voordeel voor derden", staat in de sanctiebeschikking.

Feestjes en vergaderingen

Het Commissariaat wijst erop dat tijdens het programma al wordt gesproken over de aankomende beschikbaarheid van de boomhutten. In een uitzending werd bijvoorbeeld gezegd: "Team blauw maakt een hut voor feestjes en vergaderingen" en "de laatste hut is er een waar je onder andere feestjes in kan geven en wordt gebouwd op het klimpark in Grolloo".

Dat het programma op jeugdzender NPO Zapp werd uitgezonden is ook van belang, vindt het Commissariaat. "Immers, minderjarigen wordt over het algemeen een beperkte mediawijsheid toegedicht bij het doorzien van commerciële belangen die bij media kunnen komen kijken."

Het verweer van de omroep dat de vakantieparken niet bij naam worden genoemd, dat de boomhutten als decor van het programma dienden en de positieve uitlatingen erover inherent waren aan het wedstrijdelement, gaat niet op volgens het commissariaat. De makers hadden "ontoelaatbare vermijdbare uitingen" moeten voorkomen.

Bij het ANP noemt een woordvoerder van de EO de boete "buiten alle proporties". "We zijn teleurgesteld in de hoogte van deze boete. Uiteraard kijken we naar onze eigen processen en hoe dat beter kan. Ook zijn we in gesprek met de producent over zijn verantwoordelijkheid hierin." De omroep overweegt bezwaar te maken tegen de uitspraak van het Commissariaat.