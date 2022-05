19-jarige verdachte aangehouden in zaak dood Xavier Durlinger

De politie heeft een 19-jarige man aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Xavier Durlinger. Het lichaam van de 19-jarige man uit Sittard werd op 19 mei gevonden in een bos in Sittard, nadat hij een week vermist was. De verdachte komt uit diezelfde plaats.

In het onderzoek naar de dood van Xavier Durlinger is dinsdagochtend een 19-jarige man uit #Sittard aangehouden. Omdat de man in beperkingen zit, kan er momenteel geen nadere informatie bekend worden gemaakt. https://t.co/dnRdgEFVYl

De politie heeft sterke vermoedens dat Durlinger door een misdrijf om het leven is gekomen. Hij is de zoon van de eigenaar van het Sittardse familiebedrijf Durlinger, een schoenenzaak.

Volgens 1Limburg had Xavier Durlinger op 11 mei een afspraak met iemand. In het tv-programma Opsporing Verzocht werden bewakingscamera's getoond, waarna er vijftien tips binnenkwamen bij de politie. Het is onbekend of een van de tips heeft geleid tot de arrestatie van de verdachte.