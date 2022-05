Succesvol seizoen Koolhof met Skupski stokt op Roland Garros in kwartfinales

Koolhof en Skupski, in hun eerste seizoen samen al goed voor vier titels (waaronder die begin deze maand op het masterstoernooi van Madrid), begonnen sterk en wonnen de eerste set overtuigend. Veelzeggend was het aantal gemaakte punten: 29 tegen 17 voor hun opponenten.

In de tweede set kregen ze op de service van Zaballos tot driemaal toe de kans te breken, maar de beslissende klap bleef uit. Toen Skupski op 3-4 wél zijn opslag verloor, kon Zaballos voor de set gaan serveren. Het Argentijns/Spaanse koppel, als vierde ingeschaald, werkte één breakpoint weg en bracht op het derde setpunt de stand in evenwicht.

In de beslissende set ging het mis voor de 33-jarige Koolhof toen hij op 4-4 zijn eerste opslag niet binnen de lijnen kreeg. De rekening was hoog: serviceverlies op love. Zaballos leverde vervolgens een vlekkeloze servicegame af en beslechtte het duel in Spaans/Argentijns voordeel.

Gemengd dubbel

Voor Koolhof, die met Skupski bij de Australian Open ook al bij de laatste acht achterbleef, zit het toernooi in Frankrijk er echter nog niet op. In het gemengd dubbel staat hij samen met de Japanse Ena Shibahara wel in de halve finales.