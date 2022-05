Depay trekt keuze Van Gaal in twijfel: 'Naam Wijnaldum vind ik in selectie horen'

"Ik vind dat hij veel strepen heeft hier. Het verschil tussen de eerste elf en de selectie is ook nog een ding", vervolgt Depay. "De naam Wijnaldum vind ik in de selectie horen. Ik heb geen twijfels dat die weer gaat komen."

De 31-jarige Wijnaldum was dit seizoen geen vaste basiskracht bij zijn club Paris Saint-Germain en presteerde volgens Van Gaal ondermaats in Oranje.

"Ik zou hem oproepen als ik bondscoach was", is Depay stellig. "Ik vind wel dat hij hier veel heeft laten zien en erbij hoort."

"Het is nu klote voor Gini, maar ik denk dat hij er snel weer bijzit. Wij gaan verder met bouwen", aldus Depay, die nog niet de WK-kriebels heeft. "Dat duurt nog wel even. Na de zomervakantie gaat het komen."

In clubverband vergaat het scoren Depay ook makkelijk. Met twaalf goals werd hij clubtopscorer van FC Barcelona, in een hectisch seizoen waarin trainer Ronald Koeman werd vervangen door Xavi en hij door blessures een flink aantal duels moest missen.

"Dat is nu afgesloten. Het is niet geworden wat je van tevoren had gehoopt. Lionel Messi vertrekt, dat had ik ook niet verwacht. Ik raakte op een heel lullig moment geblesseerd en dat duurde even", baalt hij, want intussen begon het team te draaien mede door de goals van zijn concurrenten. "Ik heb hard getraind, mijn mond gehouden en laten zien dat ik beter ben."

Depay wil bij Barcelona blijven

"Ik kreeg gelukkig weer mijn kans, ben weer gaan scoren ook. Of ik wil blijven? Ja."

Wijnaldum stond ook in de belangstelling van Barcelona, maar koos uiteindelijk voor Parijs. De band tussen hem en Depay lijdt daar niet onder. Ook al zien ze elkaar nu even niet bij Oranje, de twee zochten elkaar wel op. "Er was contact. We proberen gewoon broeder van elkaar te zijn."