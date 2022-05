Doden Rotterdamse PostNL-bezorger gebeurde uit zelfverdediging, zegt verdachte

Het doden van een PostNL-bezorger afgelopen maart in Hoogvliet gebeurde "uit zelfverdediging". Dat zei verdachte Yassin el B. vanochtend in de rechtbank op een tussentijdse zitting.

De 29-jarige verdachte kreeg op 21 februari ruzie met de postbezorger vanwege een probleem met een pakketje. Dat mondde uit in een gevecht. Het 42-jarige slachtoffer viel met zijn hoofd op de stoep en overleed op 1 maart aan de gevolgen van zijn verwondingen, schrijft Rijnmond.

Huilend

De verdachte verklaarde vanochtend huilend in de rechtbank: "Ik zit hier met veel verdriet en pijn in het hart. Ik wil mijn medeleven betuigen aan de familie van het slachtoffer. Ik ben in een nachtmerrie beland en niemand had verwacht dat het zo zou aflopen. Het was ook nooit mijn intentie."

De advocaat van de verdachte zei: "Dit is een verschrikkelijke zaak, maar wel een met een context. De doodsoorzaak is de val op het hoofd. Mijn cliënt wilde dit absoluut niet. Hij is bij het slachtoffer gebleven en heeft geprobeerd hem te helpen."

De familie van het slachtoffer is niet blij dat het scenario van zelfverdediging op tafel ligt, schrijft de regionale omroep. "De bezorger was alom geliefd. Hij werkte twee maanden in Hoogvliet maar ook daar kreeg hij nooit klachten en zelfs cadeautjes van mensen. De familie kan het zich niet voorstellen dat hij iets heeft gedaan", aldus advocaat Frank Hamers.

Studie

Verdachte El B. is bang dat hij zijn studie niet kan afmaken en zijn baan kwijtraakt. Advocaat Oosterveen vroeg de rechter om zijn cliënt voorlopig vrij te laten in afwachting van de strafzaak, maar de rechter wees dat af. "Soms laten we als rechter een verdachte tussentijds al gaan als noodweer heel duidelijk is. Dat is hier niet het geval."