Schipholoverleg met bonden en maatschappijen, stakingsdreiging niet voorbij

Op Schiphol wordt op alle fronten overleg gevoerd over het oplossen van de problemen. Met de vakbonden wordt onderhandeld over het personeelstekort, het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden en het verlagen van de werkdruk. Met de luchtvaartmaatschappijen wordt bekeken hoe de drukte kan worden verminderd om te voorkomen dat het de komende zomermaanden een chaos blijft.

Vakbond FNV Schiphol waarschuwde op 4 mei in een brief aan topman Benschop voor een hete zomer als er niet snel een akkoord zou komen over arbeidsomstandigheden en het aantrekken van nieuw personeel. In de brief verwees de bond naar de zomer van vorig jaar, waarin door het personeelstekort "alles misging wat mis kon gaan" op de luchthaven. De bond stuurde Benschop al in oktober een noodkreet om herhaling dit jaar te voorkomen, maar Schiphol negeerde dit "signaal van de werkvloer".

Enkele weken geleden legde FNV de deadline voor een akkoord op 1 juni, anders zouden er acties volgen. Overleg gisteren heeft nog geen akkoord opgeleverd, vandaag wordt verder gepraat. Zondag werd een voorlopige overeenstemming bereikt over een "zomerbonus", maar dat is niet genoeg voor FNV.

Plan van aanpak

Vorige week kwam Schiphol met een plan van aanpak om de drukte in de zomer het hoofd te bieden. Er worden meer medewerkers aangetrokken tegen een beter salaris. Ook moet de doorstroom van reizigers worden verbeterd, onder meer door minder vluchten uit te voeren. Daarvoor zal de luchthaven de vliegmaatschappijen geen slots afnemen (tijdstippen waarop ze mogen vliegen) als ze er geen gebruik van maken. Dat geldt met name voor grootgebruikers van de luchthaven als KLM, EasyJet en Transavia.

Ook wordt gekeken naar de planning van de vluchten en het verplaatsen naar andere luchthavens. De vliegvelden van Eindhoven, Rotterdam en Groningen hebben al laten weten dat ze in beperkte mate vluchten kunnen overnemen. Ook komen er coaches om mensen sneller door de beveiliging heen te helpen en wordt de informatievoorziening verbeterd.