Menstruatiekrampen vellen Zheng op Roland Garros: 'Dan wens ik écht dat ik man was'

Tennisster Zheng Qinwen leek maandagavond op weg naar een regelrechte sensatie op Roland Garros. De 19-jarige Chinese slaagde er niet alleen in Iga Swiatek, de al maanden ongenaakbare nummer één van de wereldranglijst, goed partij te geven, ze pakte via de tiebreak zelfs de eerste set.

Maar plots ging het veel minder met de op het Franse gravel debuterende Zheng, die halverwege de tweede set voor een medische time-out de catacomben indook en met een ingetapet dijbeen op de baan terugkeerde. Dat hielp aanvankelijk niet veel. Ze bewoog zichtbaar minder goed en vooral minder snel. De set ging met 6-0 verloren, waarna ze in de derde set niet verder kwam dan twee gewonnen games.

'Pijn was te erg'

Niet het opspelende dijbeen was de boosdoener vertelde de nummer 74 van de wereld, die bij de Australian Open als qualifier haar grandslamdebuut maakte en in Parijs in de tweede ronde had afgerekend met voormalig toernooiwinnares Simona Halep. "Het been was inderdaad lastig, maar stelde niets voor vergeleken met mijn buikpijn."

Plotseling opdoemende menstruele krampen bleken Zheng de das om te hebben gedaan. "Ik kon mijn tennis niet meer spelen. De pijn was te erg. Zonder die buikpijn had ik beter kunnen rennen en harder kunnen slaan. Het is jammer dat ik niet heb kunnen geven wat ik wilde."