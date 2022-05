Nuis verlengt tot en met Milaan 2026: 'Wil graag trainen voor ploegenachtervolging'

Nuis: "Als Nederland hebben we het de laatste twee Spelen laten liggen op de ploegenachtervolging. Ik wil heel graag deel uitmaken van een team met Marcel en Patrick, waar we dezelfde tactiek gebruiken als Noorwegen en Amerika deden met het duwen. Ik weet zeker dat wij dat ook kunnen, ik wil er graag voor trainen."

Net als in Pyeongchang en dit jaar in Peking wil Nuis ook in 2026 in Milaan olympisch goud veroveren. Niet alleen op 'zijn' afstanden, de 1.000 en 1.500 meter, maar ook op de ploegenachtervolging en wellicht de massastart nu Reggeborgh met het aantrekken van Patrick Roest en Marcel Bosker ook op de langere afstanden gaat trainen.

In Tokio liepen de Nederlandse mannen (zonder Nuis, hij was niet geselecteerd) voor het eerst een medaille mis, met name omdat de ploeg niet goed genoeg op elkaar was ingespeeld. Andere landen hadden meer op het onderdeel getraind, waardoor ze dichter achter elkaar konden rijden om elkaar te duwen en daardoor meer snelheid hadden.

Magisch

Nuis veroverde in Peking zijn derde gouden olympische medaille: hij prolongeerde zijn titel op de 1.500 meter. In 2018 in Pyeongchang won hij naast de 1.500 meter ook de 1.000 meter.

"Ik heb weer gevoeld hoe ontzettend gaaf de Olympische Spelen zijn", aldus Nuis, die momenteel op Mallorca met Reggeborgh aan het eerste trainingskamp voor het nieuwe seizoen begonnen is.

"Op het moment dat Ireen Wüst en ik bij de de ploeg kwamen (in 2020), hadden we het gevoel: dit gaan we doen. Zo magisch. Zij is nu 36, dat is net zo oud als ik over vier jaar ben. En als ik nog iets wil, dan is het een olympische titel in Milaan."