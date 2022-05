2022 nog steeds een heel droog jaar, ondanks recente regen

Hoewel het de afgelopen dagen koel was en wat vaker regende, hoort dit jaar nog steeds bij de droogste jaren sinds het begin van de officiële metingen in 1901. Drie weken geleden bedroeg het neerslagtekort ongeveer 95 millimeter, terwijl 40 in die periode normaal is. Dat steeg tot half mei door naar zo'n 110 millimeter. Op dat moment was 2022 droger dan ooit eerder gemeten. De afgelopen weken heeft het wat vaker geregend, en door lagere temperaturen en meer bewolking is de verdamping sterk afgenomen. Het neerslagtekort ligt nu iets boven de 100 millimeter. Daarmee valt 2022 op dit moment net buiten de top-5 van droogste jaren.

droogte neerslagtekort 31 mei - NOS

Droogte kun je uitdrukken aan de hand van het neerslagtekort, het verschil tussen de gevallen regen en de verdamping. Dat tekort ontstaat in Nederland iedere zomer. De zon is dan veel krachtiger, en het is ook warmer. Dat zorgt voor veel verdamping. Als het dan ook nog eens lange periodes niet regent, kan het neerslagtekort snel oplopen. Regionale verschillen Er zijn nog steeds grote regionale verschillen. Zeeland en Limburg hebben het grootste neerslagtekort, tot 150 millimeter.

Toch zegt het neerslagtekort niet alles over droogte. Het neerslagtekort kijkt alleen naar wat er gebeurt op het grondoppervlak, terwijl het grootste droogteprobleem voor de natuur en de landbouw veel dieper onder de grond zit. Daar zit grondwater, dat niet met een paar buien zomaar is aangevuld. Zeker op de hoger gelegen zandgronden in Oost- en Zuid-Nederland is er nog steeds een lage grondwaterstand. Om dat structureel te verhelpen, is het belangrijk dat waterschappen in het winterhalfjaar meer water vasthouden, en dat de landbouw met veel minder grondwater toe kan.

Maatregelen blijven In de laatste droogtemonitor, opgesteld door de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling, staat dat de droogte een probleem blijft voor de landbouw en de natuur in gebieden die voor water volledig afhankelijk zijn van regenval. Onttrekkings- en sproeiverboden die veel waterschappen hebben ingesteld, zijn onverminderd van kracht.