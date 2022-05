Opnieuw man aangehouden voor overval op zoon realityster Peter Gillis

De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor de gewelddadige overval op Mark Gillis, zoon van realityster Peter Gillis.

Het gaat om een 42-jarige man uit Rosmalen. Hij werd vanochtend door de politie van zijn bed gelicht in een huis in Drunen, schrijft Omroep Brabant.

Gillis reageert bij de regionale omroep opgelucht op de aanhouding. "Ik vind het heel fijn dat dit gebeurd is. De politie doet haar werk goed en ik heb er alle vertrouwen in dat ook de derde verdachte zal worden opgepakt."

De recherche arresteerde begin april al een 39-jarige man uit Den Bosch voor zijn mogelijke betrokkenheid bij de overval.

Drie daders

De zoon van SBS-realityster Gillis werd in de nacht van 6 op 7 november 2021 in zijn woning in Ommel overvallen door zeker drie daders. Hij werd mishandeld en vastgehouden terwijl daders zijn chalet doorzochten.

Rechercheurs vonden in de chalet dna-sporen van de daders. Op basis daarvan werd de eerste verdachte aangehouden. Hij zit nog steeds vast.

De politie zoekt nog steeds naar de derde verdachte.