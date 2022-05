Champions League-held Courtois niet tegen Oranje, motivatieproblemen De Bruyne

Thibaut Courtois staat vrijdag niet in het doel bij België, de aankomende tegenstander van het Nederlands elftal in de Nations League. De keeper is niet fit en maakt geen deel meer uit van de selectie.

De 30-jarige Courtois was zaterdag nog de grote uitblinker in de finale van de Champions League, waarin zijn club Real Madrid met 1-0 van Liverpool won.

Na de huldiging meldde Courtois zich nog wel in het trainingskamp van de Belgen, maar daar werd het niet verantwoord bevonden om hem met zijn liesblessure nog in actie te laten komen tegen Oranje, Polen (twee keer) en Wales. Courtois slikte de laatste tijd al pijnstillers en krijgt nu de tijd om rustig te herstellen van een zwaar seizoen.

Beste van de wereld

Voor België is de afwezigheid van Courtois een groot gemis, want hij wordt zeker door zijn onderscheidende rol in alle topwedstrijden van de laatste maanden door velen gezien als de beste keeper van dit moment. Overigens niet door aanhangers van zijn oude club Atlético.

Courtois had voorafgaand aan de finale gezegd nu wel "aan de goede kant van de geschiedenis te staan", doelend op een verloren finale met Atlético tégen Real in 2014. Clubvoorzitter Enrique Cerezo deed een oproep om de gedenksteen van Courtois voor het stadion van Atlético te verwijderen en die was niet aan dovemansoren gericht.