Inwoners Shanghai morgen weer naar werk, winkels heropenen

In Shanghai kunnen alle inwoners van 'laag-risicogebieden' vanaf morgen weer naar hun werk en gaan de winkels weer open. Ook komt het trein- en vliegverkeer weer op gang, meldt plaatsvervangend burgemeester Zong Ming van de stad.

Afgelopen week gingen in de grootste stad van China al enkele versoepelingen in na een coronalockdown van twee maanden. Inwoners mochten naar buiten, maar alleen met speciale passen en voor beperkte tijd.

Gisteren werd duidelijk dat de meeste bewoners in de stad weer vrij kunnen bewegen buitenshuis. Nu is bekendgemaakt dat ook winkelcentra en winkels weer open mogen in de laag-risicogebieden.

Nog wel maatregelen

Ook in die laag-risicogebieden gelden nog restricties. Mensen moeten er nog mondkapjes dragen en bijeenkomsten worden ontmoedigd. In openbare ruimtes geldt nog een maximale capaciteit van 75 procent. Ook moet bij binnenkomst een negatieve PCR-test worden getoond die maximaal 72 uur oud is.

Shanghai zat sinds 1 april in een strenge lockdown om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De meeste van de 25 miljoen inwoners mochten niet naar buiten, ook niet om boodschappen te doen. Er was veel kritiek op het beleid, onder andere omdat er niet genoeg toegang was tot vers eten.